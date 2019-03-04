Volvo установят ограничение скорости на своих автомобилях

Автомобильная компания Volvo намерена добиться нулевой смертности в дорожных происшествиях и для этого она запустила программу Vision 2020.

В рамках этой программы компания ограничит максимальную скорость в своих автомобилях — ее установят на отметке 180 км/ч.

Также машины Volvo оснастят системой учитывающей геопозицию авто и включения ограничения скорости.

К примеру, водитель не сможет разогнать свой автомобиль выше допустимой на участке скорости.

В целом Volvo намерена за счет современных технологий добиться нулевой смертности в ДТП в машинах своей марки.