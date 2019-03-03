Новый хетчбэк Mazda 3 вышел на британский авторынок

Презентация нового поколения модели состоялась в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Сегодня британское подразделение компании объявило о старте продаж хэтчбека Mazda 3, который составит конкуренцию автомобилям Volkswagen Golf, Ford Focus и Renault Megane.

Хетчбэк Mazda 3 вышел на британский авторынок в пяти комплектациях по цене 20 595 фунтов стерлингов. Моторная гамма автомобиля на этот рынке представлена бензиновым и дизельным агрегатами.

Первый имеет объём два литра и мощность 122 л.с., дизельная линейка представлена 1,8-литровым агрегатом с отдачей 166 л.с.

Между тем Mazda 3 ожидается и на российском рынке. Предполагается, что модель поступит в продажу в этом году, но пока точные сроки старта продаж не озвучены.