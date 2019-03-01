В России стартовали продажи нового кроссовера Lexus UX

Еще в январе премиальная марка озвучила российские цены на новый компактный кроссовер Lexus UX для российского рынка.

Но сегодня компания официально объявила о старте продаж новинки. Новый компактный кроссовер Lexus UX поступил в продажу в РФ в двух версиях с названиями UX 200 и UX 250h по цене от 2 316 000 до 3 736 000 рублей в зависимости от комплектации.

В базовой версии компактного кроссовера устанавливается 150-сильный 2,0-литровый мотор, который работает в паре с вариатором Direct Shift CVT.

В гибридной модификации этот же двигатель работает в паре с электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 178 л.с. В UX 250h установлен вариатор, но уже с полным приводом Lexus E-Four.

Для бензиновой комплектации Lexus UX дилеры предложат четыре комплектации, а вот гибридный вариант доступен только в трех версиях.

В базовой версии «паркетника» уже есть адаптивная светодиодная оптика, двухзонным климат-контроль с ионизатором воздуха, круиз-контроль, регулировка передних кресел и мультифункциональный руль, ABS, система курсовой устойчивости, система помощи в гору и система автоматической активации стояночного тормоза.