В прошлом году предприятие по выпуску автомобилей Mazda увеличило объёмы производства, о чем рассказали в пресс-службе предприятия.

Завод «Мазда Соллерс» увеличил производство на 29% в 2018 году до 31 149 выпущенных машин.

Из общего показателя 23 897 штук пришлось на кроссовер Mazda СХ-5, который является самым продаваемым автомобилем марки в России.

В прошлом году выпуск таких кроссоверов вырос на 33,5%, при этом объёмы производства седанов Mazda6 сократились на 14,3% до 5 300 выпущенных экземпляров.

С ноября на конвейер встал обновленный вариант седана. Еще на российском предприятии в 2018 году было выпущено 1952 кроссовера Mazda CX-9.