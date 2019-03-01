СП «GM-АвтоВАЗ» продлило скидки на внедорожник Chevrolet Niva

Внедорожник Chevrolet Niva до 31 марта будет доступен по программам «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит».

GM-АВТОВАЗ через свои дилерские центры до 15 марта предлагает скидку в 112 тыс. рублей при суммировании программ «Скидка при покупке в кредит» и «Трейд-ин».

Так, по программе обмена автомобиля скидка на новую машину составит 30 тыс. рублей, если машину автовладелец сдает официальному дилеру и 35 тыс. рублей, если будет оформлен кредит через банки партнеры.

В пресс-центре отмечают, что программа «Трейд-ин» действует как для юридических, так и физических лиц, а вот «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица. Все подробности о предложениях можно узнать у официальных дилеров в России.

Напомним, что сейчас Chevrolet Niva 2019 модельного года доступна от 680 тыс. рублей.