Марка Smart решила анонсировать премьеру нового концепта, которая состоится на Женевском автосалоне через несколько дней.

До показа новинки мировой общественности, Smart показала концепт городского автомобиля Smart Forease+ на фото и раскрыла некоторые характеристики.

Новый прототип приурочили 20-летию автомобильной марки, а в целом эту машину разрабатывали для передвижения по городу и плохой дороге.

Модель представляет собой спидстер, в котором предлагают низкое ветровое стекло и тканевую крышу, а вот боковое и заднее остекление предусматривать не стали.

В движение Smart Forease+ будет приводит электрическая установка мощностью 82 л.с. Запас хода составит 160 км. В компании сразу отметили, что в серию такой автомобиль не отправят.