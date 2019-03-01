Накануне 28 февраля на предприятии компании в Ижевске сошел юбилейный 300 000-й автомобиль модели LADA Vesta.
АВТОВАЗ выпустил 300-тысячный автомобиль LADA Vesta
01.03.2019 14:46
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Таким образом, АвтоВАЗ выпустил уже 300 000 автомобилей LADA Vesta, а юбилейным стал автомобиль в кузове универсал, окрашенный в цвет «Карфаген».
Модель сошла с конвейера в «люксовой» комплектации с 1,6-литровым двигателем. Стоит отметить, что показатель в 300 тысяч выпущенных экземпляров удалось добиться с сентября 2015 года, когда было запущено производство седана Лала Веста.
Уже в этом году в семействе присутствует шесть моделей. LADA Vesta доступна для покупки за 594 900 рублей минимум.
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