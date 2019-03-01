АВТОВАЗ выпустил 300-тысячный автомобиль LADA Vesta

Таким образом, АвтоВАЗ выпустил уже 300 000 автомобилей LADA Vesta, а юбилейным стал автомобиль в кузове универсал, окрашенный в цвет «Карфаген».

Модель сошла с конвейера в «люксовой» комплектации с 1,6-литровым двигателем. Стоит отметить, что показатель в 300 тысяч выпущенных экземпляров удалось добиться с сентября 2015 года, когда было запущено производство седана Лала Веста.

Уже в этом году в семействе присутствует шесть моделей. LADA Vesta доступна для покупки за 594 900 рублей минимум.