Рейтинг лучших автомобилей в своих категориях был назван специалистами журнала Сonsumer Reports.
В США составили рейтинг лучших автомобилей 2019 года
Журналисты выбирают лучшие автомобили по нескольким критериям, в том числе и исходя из результатов их краш-тестов и проведенного опроса владельцев.
Так, в США составили рейтинг лучших автомобилей 2019 года и оказалось, что в категории компактных авто лучшим стал Subaru Forester, предлагаемый по цене от 29 342 доллара.
В этой модели отметили просторный салон, удобное управление, отличное оформление интерьера, а также топливную экономичность.
Модель Toyota Prius стала лучшей среди «зеленых» автомобилей, а в категории премиальных кроссоверов лучшим был признан BMW X5.
Седан Toyota Avalon получил звание самого лучшего большого автомобиля, а Hyundai Kona стал победителем среди субкомпактных кроссоверов. Модель Audi A4 удостоилась звания лучшей компактной машины премиального класса.