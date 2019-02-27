Рейтинг лучших автомобилей в своих категориях был назван специалистами журнала Сonsumer Reports.

Журналисты выбирают лучшие автомобили по нескольким критериям, в том числе и исходя из результатов их краш-тестов и проведенного опроса владельцев.

Так, в США составили рейтинг лучших автомобилей 2019 года и оказалось, что в категории компактных авто лучшим стал Subaru Forester, предлагаемый по цене от 29 342 доллара.

В этой модели отметили просторный салон, удобное управление, отличное оформление интерьера, а также топливную экономичность.

Модель Toyota Prius стала лучшей среди «зеленых» автомобилей, а в категории премиальных кроссоверов лучшим был признан BMW X5.

Седан Toyota Avalon получил звание самого лучшего большого автомобиля, а Hyundai Kona стал победителем среди субкомпактных кроссоверов. Модель Audi A4 удостоилась звания лучшей компактной машины премиального класса.