Honda показала новый электромобиль Honda E Prototype

Honda на автосалоне проведет полноценную презентацию «зеленого» ситикара, при этом его внешность решили рассекретить заранее.

Honda e Prototype выполнена по мотивам концепта Urban EV 2017 года и это первая электрическая модель автопроизводителя в рамках развития «зеленого» транспорта.

В основе показанного прототипа лежит новая заднеприводная платформа, которую специально создавали для электрокаров.

Известно, что в основе ситикара будет один электрический мотор и блок батарей, объём которых пока не сообщается.

Впрочем и мощность двигателей тоже пока держат в секрете. Заявлено, что на одном заряде Honda e Prototype сможет проехать до 200 км, а за счет быстрой зарядки запас аккумулятора от 0 до 80% пополнится всего за 30 минут.



В новом прототипе вместо зеркал решили установить камеры,а еще модель получила скрытые дверные ручки и светодиодные фары.

В салоне на центральной консоли разместили несколько ЖК-экранов, на которых отображается буквально вся информация про автомобиль, при этом блок климатической установки разместили в привычном месте.