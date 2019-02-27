Toyota в России готовится к запуску производства нового Toyota RAV4

Об этом стало известно аналитическому агентству «Автостат», которое ссылается на пресс-службу российского офиса японской марки.

Toyota RAV4 нового поколения уже давно присутствует на рынке, но в России его сборка стартует только в этом году.

Серийное производство автомобиля начнется уже в этом году и Toyota в РФ уже готовится к запуску производства нового Toyota RAV4.

О дате старта продаж пока не сообщается, а цены и комплектации кроссовера будут озвучены ближе к старту продаж.