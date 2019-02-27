Новый Kia Soul появится в РФ летом этого года

Его официальная премьера состоялась осенью прошлого года, а на российский рынок он поступит летом 2019 года.

О стоимости и комплектациях будет объявлено накануне продаж, при этом моторная гамма, с которой прибудет кроссовер уже известна.

Согласно данные компании, новый KIA Soul предложат с такими двигателями: 1.6 MPI (120 л.с.), 2.0 MPI (147 л.с.) и 1.6T-GDI (200 л.с.).

Среди трансмиссий будет шестискоростная «механика» или «автомат», а также семиступенчатая роботизированная коробка. Последняя будет работать с турбированным двигателем в версии Soul GT Line.