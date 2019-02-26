Toyota готовит бюджетный кроссовер на базе Toyota C-HR

Японская марка намерена расширить модельный ряд кроссоверов и готовит к выходу новинку, за основу которой решили взять платформу от Toyota C-HR.

Новой моделью станет компактный кроссовер, разработка которого по информации таиландских журналистов, уже началась.

К сожалению пока никаких подробностей о кроссовере неизвестно. Предполагается, что недорогой кроссовер создают в первую очередь для стран, где компактные автомобили востребованы.

Не исключено, что она выйдет и под брендом Daihatsu. Предварительными сроками появления называют 2020-2021 г.