Обновленный Mazda CX-4 получил управление при помощи смартфона

Mazda обновила кросс-купе CX-4 и добавила в него несколько современных функций.

Японский «паркетник» позиционируется как модель 2019 года, и в нем уже установлена система позволяющая управлять некоторыми функциями машины с помощью смартфона.

Теперь Mazda CX-4 удалено через смартфон можно завести, найти его местоположение, открыть дверь багажника, отрегулировать работу климатической системы и настроить прогрев мотора по таймеру.

В остальном машина не претерпела изменений. Напомним, Mazda CX-4 был создан на базе Mazda CX-5. Кросс-купе оснащается 2,0 и 2,5-литровыми моторами серии Skyactiv-G. Их отдача составляет 158 и 192 л.с. соответственно.

Трансмиссия для двухлитрового ДВС предлагается механическая или автоматическая. Второй двигатель доступен только с автоматической коробкой передач.

В Китае Mazda CX-4 стоит от 140 800 до 215 800 юаней, что в пересчете это от 1 372 000 до 2 104 000 рублей.