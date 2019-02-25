Лизинг автомобилей стал проще

Покупка автомобиля требует существенных финансовых затрат. Однако необходимая сумма не всегда имеется в наличии, а оформлять кредит у многих нет желания или возможности. Оптимальным выходом в такой ситуации будет договор финансовой аренды (лизинга).

Общие сведения

Лизинг во многом напоминает аренду с правом выкупа. Они даже регулируются одними и теми же положениями гражданского права. В обоих случаях имущество, принадлежащее арендодателю, передаётся в пользование получателю, который вносит за это периодические платежи. Арендатор становится собственником после выплаты всей суммы, указанной в договоре. Но есть и отличия. В аренду с правом выкупа передаётся имущество, принадлежавшее арендодателю ещё до заключения договора, тогда как для лизинга объект приобретается специально, причём – именно тот, на который укажет арендатор.

Преимущества

По сравнению с автокредитом, лизинг автомобилей имеет ряд несомненных преимуществ:

отсутствие необходимости собирать объёмный пакет документов;

получатель необязательно должен соответствовать критериям банка (иметь положительную кредитную историю, солидный официальный доход и т.д.). Лизинговые центры обращают внимание на стоимость и ликвидность объекта, а не на личность арендатора;

не нужно заключать договор залога;

в случае невозможности оплаты автомобиль просто возвращается арендодателю без лишней волокиты (переоформление документов, судебные разбирательства и т.д.);

отсутствие дополнительных расходов на содержание (прохождение техосмотра, уплата налогов, оформление страховки). Их несёт собственник машины, то есть – арендодатель.

Также можно упомянуть быстроту принятия решения по заявке, более лояльные условия (по сравнению с банковскими), отсутствие ограничений в выборе машины и множество других плюсов.

Надёжный лизинговый центр

Финансовая аренда автомобиля – достаточно крупная сделка, поэтому перед её заключением желательно убедиться в надёжности контрагента. Иначе (например, в случае ареста имущества арендодателя) есть риск остаться без денег и без машины. В Беларуси одной из наиболее известных компаний в этой сфере является ООО «МОГО Кредит».

Оформить лизинг автомобилей в Mogo может любой гражданин не моложе 18 лет. Из документов понадобится только паспорт. Заявка заполняется на сайте, в офисе или по телефону и рассматривается в течение 15 минут. После одобрения арендатор должен внести не менее 15% стоимости выбранной им машины. Остаток (в сумме от 1 тыс. до 24 тыс. белорусских рублей) заплатит лизинговый центр. Договор заключается на срок 1-7 лет. Предложение действительно для любого авто, выбранного клиентом, модель и год выпуска значения не имеют. Сотрудники Mogo бесплатно проведут оценку, оформят КАСКО. Всю процедуру можно завершить за один день.

Автолизинг – идеальный инструмент для тех, кто ценит время и деньги. Клиент может уже в день обращения получить в пользование машину для работы или личных нужд, не понеся при этом крупных денежных потерь.

ООО «МОГО Кредит»

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