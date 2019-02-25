Новая генерация автомобиля поступит в продажу этой осенью. Модель следующего поколения в отличие от предшественника оказалась безопаснее и к тому же получила полностью электрическую версию.

Peugeot представил новое поколение хэтчбека Peugeot 208, премьерный показ которого будет проходить в следующем месяце в Женеве.

Создавался автомобиль на платформе CMP, а его дизайн и черты стали напоминать новый 508. Хэтчбек отличается от предшественника наличием светодиодной оптики, удлиненного капота, колесными дисками 17 дюймов, иным воздухозаборником, а также измененной радиаторной решеткой.

В цветовой гамме автомобиля будет три новых варианта окраса кузова, среди которых синий, красный и желтый. В салоне нового Peugeot 208 будет цифровая панель приборов, а также экран диагональю 5, 7 и или 10 дюймов.

В списке оснащенности появились новые системы безопасности и помощи водителю, в том числе и те, которые являются обязательными в современных автомобилях.

Peugeot 208 нового поколения будут продавать в пяти версиях с несколькими силовыми установками. Так, моторная гамма будет представлена турбомотором объёмом 1,2 литра, который в зависимости от комплектации получит мощность 75,10 и 130 л.с.

В качестве трансмиссии в данном случае будет предлагаться пяти или шестискоростная механика, а также восьмискоростной автомат.

Дизельная линейка будет представлена полуторалитровым 100-сильным двигателем, пару которому составит шестискоростная механика. Электрическая модификация получила установку мощностью 136 л.с. с запасом хода 450 км.