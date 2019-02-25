Самый мощный кроссовер Volkswagen T-Roc R представлен официально

Немецкий автопроизводитель на протяжении месяца проводит тизерную кампанию, публикуя изображения нового Volkswagen T-Roc R и анонсируя его скорый дебют.

Премьерный показ новинки состоится на автосалоне в Женеве, а он начнет работать для представителей СМИ уже 5 марта. Но до дебюта на мотор-шоу компания решила представить самый мощный кроссовер Volkswagen T-Roc R онлайн.

Такая модификация автомобиля отличается измененной решеткой радиатора, большим воздухозаборником, иным бампером спереди, а также выхлопной системой с 4 патрубками. Кроме этого кроссовер имеет улучшенные тормоза, перенастроенную адаптивную подвеску и 19-дюймовые колесные диски.

В движение Volkswagen T-Roc R будет приводится двухлитровым двигателем с турбиной, который имеет мощность 301 л.с. и показатель крутящего момента 400 Нм.

В качестве трансмиссии будет доступен семискоростной робот DSG и полноприводная система 4Motion. Для разгона до первой сотни кроссоверу потребуется 4,9 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.