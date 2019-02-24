Кросс Volkswagen Tharu пользуется повышенным спросом 4-ый месяц подряд

Об этом сообщили представители китайского подразделения немецкой марки. В компании сообщили, что кроссовер Volkswagen Tharu, продолжает пользоваться высоким спросом и высокие продажи сохраняются четвертый месяц подряд.

Только в январе Volkswagen реализовал в Китае 12,6 тыс. экземпляров модели, а это оказалось на 23% выше результате декабря прошлого года.

Стоит отметить, что такие объёмы продаж в Китае считаются высокими, так как на автомобильном рынке очень большая конкуренция.

Между тем кроссовер Volkswagen Tharu в следующем году должен приехать и на российский рынок, где будет предлагаться под названием Tarek.