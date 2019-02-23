Составлен ТОП-5 самых дорогих седанов на российском рынке

В составленном рейтинге оказались машины люксового класса, ценники на которые являются самыми высокими.

Так, на последней строчке ТОПа располагается модель Jaguar XJ Long. Стоимость данного седана составляет 6,3 млн рублей минимум.

На следующей строчке оказался седан, цена на который уже превышает 10 млн рублей. Речь идет об автомобиле Bentley Continental Flying Spur Speed, предлагаемом на российском рынке за 11,4 млн рублей минимум.

Rolls-Royce Ghost EWB оказался в середине ТОП-5 с ценником 13,65 млн рублей.

Bentley Mulsanne и Maybach 62S оказались на втором и первом месте списка соответственно. Их стоимость на российском рынке стартует от 16,80 и 23,85 млн рублей.