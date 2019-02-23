Как стало известно, Subaru в России начала проводить ребрендинг дилерской сети в соответствии с новой концепцией по оформлению и дизайну.

Последние создавались с учетом тенденций на рынке. Первым автосалоном, который уже выполнен в новом дизайне стал дилерский центр «Субару Центр Автозаводская» компании «У Сервис Санрайз».

В таком салоне, который расположился на площади 758 кв. м новые автомобили располагаются линейно, что позволяет увеличить свободное пространство.

К тому же в дилерском центре основными цветами при оформлении стали синий и белый, к тому же использовались элементы из дерева.

В этом году новое оформление получит еще 7 автосалонов в России, а к 2025 году планируется завершить обновление всей дилерской сети.