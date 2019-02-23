Volvo рассекретила обновленный кроссовер Volvo XC90

Кроссовер был представлен производителем онлайн. В отличие от предшественника, автомобиль 2020 модельного года получил слегка обновленную внешность, новые варианты оформления салона, а также измененный и дополненный список оборудования, а еще новую экономичную установку.

В экстерьере кроссовера появилась обновлённая решетка радиатора и колесные диски другого дизайна. В топовых исполнениях производитель добавил возможно заказать шестиместную конфигурацию салона, тогда как ранее предлагались четырех или семиместные.

В линейке двигателей теперь имеет модернизированная гибридная установка, получившая систему рекуперации кинетической энергии при торможении.

Эта система по заявлению производителя позволит улучшить топливную экономию на 15 процентов, а еще она позволяет снизить уровень выброса вредных веществ.

Среди изменений стоит отметить еще и появление новой информационно-развлекательной системы, получившей поддержку смартфонов.

В списке оснащённости появились новые системы безопасности и помощи водителю. Производство кроссовера Volvo XC90 2020 запланировано в Швеции на май.