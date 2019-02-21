Тойота в рейтинге самых покупаемых авто в России
Автомобильный рынок России является одним из самых перспективных в Европе, ежегодно входящим в ТОП-10 стран с наибольшим автооборотом. Появление таких интернет-ресурсов, как toyota-i.ru, позволило многим производителям сохранить уровень продаж на приемлемом уровне без открытия дополнительных дилерских центров. Если учитывать именно «легковушки», то лидерские позиции удерживают отечественные модели и авто ведущих мировых производителей, сборка которых происходит на территории РФ. Это позволяет получить россиянам в свое распоряжение транспорт, максимально адаптированный под российские реалии (в первую очередь речь идет о погодных условиях). Регулярный выпуск новинок влияет на популярность, а значит, и продажи. Вот только на позициях основных автомобилестроительных компаний это сказывается не слишком сильно.
Какие авто предпочитают покупать россияне?
На самом деле, требований к личному авто не так уже и много. Все опрашиваемые водители на первое место поставили адекватное соотношение параметров «цена – качество». То есть многих вполне устраивает авто и в базовой комплектации, если все заявленные опции исправно выполняют возложенные на них функции. Впрочем, велик процент и тех, кто считает, что за представительный солидный вид можно и доплатить.
Если же потенциальный покупатель не желает идти на компромиссы в ущерб своему комфорту, то выбор становится очевидным. Ведь совсем не зря известный японский автомобильный бренд Toyota вот уже не первый год занимает ведущие позиции в рейтинге самых покупаемых авто. Какие же показатели указывают на это?
- По итогам 2018 года автобренд Toyota стал мировым лидером по продажам легковых автомобилей. Ведь за последний квартал предыдущего года было продано свыше 6,4 млн. единиц, что на 0,5% выше аналогичного периода в 2017 году. Однако в самой России марка не показывает резких рывков роста продаж. Это не мешает лучшим представителям представленных линеек занимать заслуженно высокие места в рейтингах. За последние пять лет ежегодный прирост продаж колебался от 1,3 до 1,7%.
- Представители торговой марки попали еще в один рейтинг – самых популярных авто столицы. Так, в январе 2019 года москвичи успели приобрести 339 единиц Toyota Camry, что на 9% выше показателей аналогичного периода в прошлом году и позволяет занять почетное 6 место ТОПа.
- Среди японских седанов данной марки особой популярностью пользуется Toyota Corolla (посмотреть ее можно на сайте https://toyota-i.ru/new-cars/corolla). Показатели именно её продаж неизменно характеризуются небольшой, но стойкой положительной динамикой спроса. Это одна из самых успешных моделей, чьи продажи в 2018 году достигли 1,2 млн. экземпляров.
- Активно продаются Toyota Camry и Toyota RAV4, которые в различных рейтингах не опускаются ниже 10 места (так, в 2017 году они занимали 2 верхние позиции самых продаваемых авто).
Эксперты прогнозируют, что 2019 год для автомобилей Toyota будет весьма успешным. Для сравнения: в январе 2018 года был продан 5151 автомобиль бренда, тогда как в январе 2019 года официально реализовали 5320 экземпляров (прирост составляет +3,3%). Самой же покупаемой моделью оказалась Camry, на чью долю в том же январе 2019 года припало 1873 авто (а это в сравнении с прошлым годом +40,1%).
Стоит отметить лидерство Тойоты и в еще одном сегменте – сфере продаж подержанных автомобилей. Тут особо выделились Corolla (в январе продано 6572 шт.) и Camry (за тот же месяц было куплено 5270 шт.). Прирост составляет +4,2 и +7,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.