Тойота в рейтинге самых покупаемых авто в России

Автомобильный рынок России является одним из самых перспективных в Европе, ежегодно входящим в ТОП-10 стран с наибольшим автооборотом. Появление таких интернет-ресурсов, как toyota-i.ru, позволило многим производителям сохранить уровень продаж на приемлемом уровне без открытия дополнительных дилерских центров. Если учитывать именно «легковушки», то лидерские позиции удерживают отечественные модели и авто ведущих мировых производителей, сборка которых происходит на территории РФ. Это позволяет получить россиянам в свое распоряжение транспорт, максимально адаптированный под российские реалии (в первую очередь речь идет о погодных условиях). Регулярный выпуск новинок влияет на популярность, а значит, и продажи. Вот только на позициях основных автомобилестроительных компаний это сказывается не слишком сильно.

Какие авто предпочитают покупать россияне?

На самом деле, требований к личному авто не так уже и много. Все опрашиваемые водители на первое место поставили адекватное соотношение параметров «цена – качество». То есть многих вполне устраивает авто и в базовой комплектации, если все заявленные опции исправно выполняют возложенные на них функции. Впрочем, велик процент и тех, кто считает, что за представительный солидный вид можно и доплатить.

Если же потенциальный покупатель не желает идти на компромиссы в ущерб своему комфорту, то выбор становится очевидным. Ведь совсем не зря известный японский автомобильный бренд Toyota вот уже не первый год занимает ведущие позиции в рейтинге самых покупаемых авто. Какие же показатели указывают на это?

По итогам 2018 года автобренд Toyota стал мировым лидером по продажам легковых автомобилей. Ведь за последний квартал предыдущего года было продано свыше 6,4 млн. единиц, что на 0,5% выше аналогичного периода в 2017 году. Однако в самой России марка не показывает резких рывков роста продаж. Это не мешает лучшим представителям представленных линеек занимать заслуженно высокие места в рейтингах. За последние пять лет ежегодный прирост продаж колебался от 1,3 до 1,7%. Представители торговой марки попали еще в один рейтинг – самых популярных авто столицы. Так, в январе 2019 года москвичи успели приобрести 339 единиц Toyota Camry, что на 9% выше показателей аналогичного периода в прошлом году и позволяет занять почетное 6 место ТОПа. Среди японских седанов данной марки особой популярностью пользуется Toyota Corolla (посмотреть ее можно на сайте https://toyota-i.ru/new-cars/corolla). Показатели именно её продаж неизменно характеризуются небольшой, но стойкой положительной динамикой спроса. Это одна из самых успешных моделей, чьи продажи в 2018 году достигли 1,2 млн. экземпляров. Активно продаются Toyota Camry и Toyota RAV4, которые в различных рейтингах не опускаются ниже 10 места (так, в 2017 году они занимали 2 верхние позиции самых продаваемых авто).

Эксперты прогнозируют, что 2019 год для автомобилей Toyota будет весьма успешным. Для сравнения: в январе 2018 года был продан 5151 автомобиль бренда, тогда как в январе 2019 года официально реализовали 5320 экземпляров (прирост составляет +3,3%). Самой же покупаемой моделью оказалась Camry, на чью долю в том же январе 2019 года припало 1873 авто (а это в сравнении с прошлым годом +40,1%).

Стоит отметить лидерство Тойоты и в еще одном сегменте – сфере продаж подержанных автомобилей. Тут особо выделились Corolla (в январе продано 6572 шт.) и Camry (за тот же месяц было куплено 5270 шт.). Прирост составляет +4,2 и +7,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.