Набор сумок для BMW 8-Series оценили дороже универсала Kia Ceed

Разработали комплект сумок специально для купе BMW 8-Series, а его выпуском занималась фирма Montblanc.

Она является производителем эксклюзивных аксессуаров и выпустила набор сумок Montblanc x BMW Luggage Set для купе BMW 8-Series, который оценили в 14 900 евро или 1,1 млн рублей, а это в России окажется дороже универсала Kia Ceed.

Как сообщается, всего планируется выпустить 15 комплектов эксклюзивных сумок, а при их создании дизайнеры вдохновлялись «многогранностью калифорнийского побережья».

Все сумки шили вручную на фабрике во Флоренции, а выполнены оны из красной и черной перфорированной кожи. Все сумки в наборе создавались так, чтобы полностью занять багажное отделение.