Разработали комплект сумок специально для купе BMW 8-Series, а его выпуском занималась фирма Montblanc.
Набор сумок для BMW 8-Series оценили дороже универсала Kia Ceed
21.02.2019 13:35
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Она является производителем эксклюзивных аксессуаров и выпустила набор сумок Montblanc x BMW Luggage Set для купе BMW 8-Series, который оценили в 14 900 евро или 1,1 млн рублей, а это в России окажется дороже универсала Kia Ceed.
Как сообщается, всего планируется выпустить 15 комплектов эксклюзивных сумок, а при их создании дизайнеры вдохновлялись «многогранностью калифорнийского побережья».
Все сумки шили вручную на фабрике во Флоренции, а выполнены оны из красной и черной перфорированной кожи. Все сумки в наборе создавались так, чтобы полностью занять багажное отделение.
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