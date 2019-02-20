Кроссовер Chery Tiggo 7 получит расширенную гарантию

На эту модель действует гарантийный срок 5 лет или 150 тыс. км пробега, но теперь еще такие же сроки к гарантии добавили на кузов и лакокрасочное покрытие.

Помимо этого в Chery Tiggo 7 в рамках программы по повышению качества добавили детали из оцинкованной стали, а детали подверженные высокому износу стали выполнять из пластика и композитных материалов.

В кроссовере из пластика сделан передний и задний бамперы, облицовки бортов, крыша и зеркала.

Как сообщают в пресс-службе компании, детали из пластика и композитных материалов созданы с учетом мировых стандартов по безопасности водителя, пассажиров и пешеходов.