Peugeot привезет на Женевский автосалон «заряженный» гибрид

Peugeot к Женевскому автосалону готовит свой новый автомобиль и уже известно, что он будет оснащен гибридной силовой установкой.

Сейчас французский автопроизводитель показал тизер своей будущей новинки, но что это будет за модель пока не сообщается.

Предположительно речь ведется о спортивной версии седана Peugeot 508. Скорее всего ее оснастят 1,6-литровым турбомотором и электрическим двигателем.

Суммарная мощность данной силовой установки составит свыше 300 л.с. Peugeot еще в 2015 году показывала публике концептуальный 308 R Hybrid, в котором был установлен турбированный двигатель объёмом 1,6-литра и два электромотора.

Суммарная отдача этой силовой установки составляет 500 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Что касается новой машины от Peugeot, то ее автопроизводитель преподносит как тихую и быструю.