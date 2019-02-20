Peugeot к Женевскому автосалону готовит свой новый автомобиль и уже известно, что он будет оснащен гибридной силовой установкой.
Peugeot привезет на Женевский автосалон «заряженный» гибрид
Сейчас французский автопроизводитель показал тизер своей будущей новинки, но что это будет за модель пока не сообщается.
Предположительно речь ведется о спортивной версии седана Peugeot 508. Скорее всего ее оснастят 1,6-литровым турбомотором и электрическим двигателем.
Суммарная мощность данной силовой установки составит свыше 300 л.с. Peugeot еще в 2015 году показывала публике концептуальный 308 R Hybrid, в котором был установлен турбированный двигатель объёмом 1,6-литра и два электромотора.
Суммарная отдача этой силовой установки составляет 500 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Что касается новой машины от Peugeot, то ее автопроизводитель преподносит как тихую и быструю.
Tomorrow: Performance meets Hybrid. Stay tuned. #UnboringTheFuture pic.twitter.com/IfVYeZzjRp
— Peugeot (@Peugeot) 20 февраля 2019 г.