Mercedes-Benz представил новый родстер SL Grand Edition

Немецкая компания рассекретила новую версию родстера SL, который получил приставку к названию Grand Edition и будет представлен на Женевском автосалоне.

Спецверсия была создана для модели Mercedes-Benz SL (R231), которая выпускается с 2012 года. Она будет предлагаться в версия с двумя разными моторами.

В первом случае будет доступен битурбированный 367-сильный, а во втором 4,7-литровый 455-сильный двигатель. Предзаказы на новинку начнут принимать с конца этого месяца.

Отличается специальная версия особыми 19-дюймовыми колесными дисками спереди и 20-дюймовыми сзади.

Кузов может быть выкрашен одним из четырех доступных вариантов, где есть черный, белый, серый варианты, а также с эффектом металлика.

В родстере также предложат систему обогрева шеи Airscarf, заниженную на 10 мм подвеску, сидения с массажем и многое другое.