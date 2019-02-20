Kia показала первый тизер компактного кроссовера Kia Xceed

Компания Kia анонсировала презентацию нового кроссовера на Женевский автосалон и сегодня опубликовала первый тизер, на котором и показала новинку.

Новый кроссовер носит название Kia Xceed, а в модельном ряду он расположится ниже Sportage, а создают его на платформе от третьей генерации Ceed.

Вероятно на мотор-шоу будет представлен прототип автомобиля, а о выходе его серийной версии, как и о технических характеристиках информации пока нет.

Судя по тизеру, в модели установили камеры вместо боковых зеркал заднего вида, а еще в ней будет увеличенный дорожный просвет.

В отличие от соплатформенника Kia Xceed получит увеличенные габариты, пластиковую защиту, иную заднюю дверь и багажник с большим объёмом. Возможно в Kia Xceed получит такую же линейку двигателей, как и у хэтчбека.