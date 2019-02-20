Чешская марка распространила в Сети официальное изображение, где показан салон нового электрокроссовера.
Skoda показала салон электрического кроссовера Skoda Vision iV
20.02.2019 15:54
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Новинка в качестве концепта с названием Skoda Vision iV будет представлена в марте на международном автосалоне в Женеве. Skoda показала салон электрического кроссовера Skoda Vision iV, построенного на базе MEB (Modular Electric Kit). Эта платформа создавалась специально для электрокаров.
В салоне новинки будет абсолютно новая панель приборов, предложат отделение для двух смартфонов, а также большой сенсорный экран и будет еще двухспицевый руль.
Подробности о технической оснащённости не раскрываются. Напомним, что около недели назад компания распространила изображения, где показали, как будет выглядеть новинка.
Skoda показала первые изображения электрического кроссовера Vision iV
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