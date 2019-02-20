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Skoda показала салон электрического кроссовера Skoda Vision iV

Новости
20.02.2019 15:54
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Чешская марка распространила в Сети официальное изображение, где показан салон нового электрокроссовера.

Новинка в качестве концепта с названием Skoda Vision iV будет представлена в марте на международном автосалоне в Женеве. Skoda показала салон электрического кроссовера Skoda Vision iV, построенного на базе MEB (Modular Electric Kit). Эта платформа создавалась специально для электрокаров.

В салоне новинки будет абсолютно новая панель приборов, предложат отделение для двух смартфонов, а также большой сенсорный экран и будет еще двухспицевый руль.

Подробности о технической оснащённости не раскрываются. Напомним, что около недели назад компания распространила изображения, где показали, как будет выглядеть новинка.

Skoda показала первые изображения электрического кроссовера Vision iV

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