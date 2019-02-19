Subaru представила тизер Subaru Viziv Adrenaline Concept

Компания Subaru на автосалоне в Женеве намерена провести презентацию нового кроссовера, тизер которого сегодня был опубликован в сети.

Новинка будет представлена в следующем месяце в качестве прототипа, а о появлении серийного исполнения компания должна объявить на презентации.

Subaru везет в Женеву концепт кроссовера с названием Subaru Viziv Adrenaline.

Никаких подробностей о новинке не сообщается, но предполагается, что он будет предлагаться, как со стандартными ДВС, так и с электрической установкой.

Также исходя из названия можно предположить, что прототип будет демонстрировать «заряженную» версию новинки. Все подробности станут известны уже 5 марта.