Представлен новый «заряженный» хот-хэтч Ford Focus ST

Представленный новый «заряженный» хот-хэтч Ford Focus ST получил некоторые технологии от суперкара GT и Mustang. Новинка становится самой мощной версией в истории модели. В движение новинка приводится 2,3-литровым двигателем, который оснащен турбиной и имеет четыре цилиндра.

Его мощность составляет 280 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 420 Нм. В паре с двигателем работает шестискоростная «механика» или семиступенчатый «робот». Ускоряется автомобиль в новой модификации за 6,0 секунд до первой сотни.

Также новый Ford Focus ST будет доступен и с 2,0-литровым 190-сильным двигателем. В данном случае автомобиль становится самым мощным в истории модели, оснащенным дизельным мотором. Показатель крутящего момента дизельного двигателя составляет 400 Нм.

К тому же в «заряженном» Ford Focus ST впервые использовали передний дифференциал с электронным управлением.

Для модели предусмотрено три режима езды, среди которых «Normal», «Slippery/Wet» и «Sport». За дополнительную плату предложат пакет Performance Pack, в котором добавится трековый режим Track, система быстрого старта и технология, которая оптимизирует обороты двигателя в случае смены передач. Такая технология используется в Mustang.