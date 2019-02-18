SsangYong назвала цены на новый кроссовер SsangYong Actyon

Компания SsangYong объявила о старте приема предзаказов на кроссовер Actyon (Korando) нового поколения, а также озвучила на него цены.

Пока автомобиль новой генерации стал доступен на рынке Южной Кореи, а позднее выйдет на рынок и глобальная версия. Новый Actyon отличается от предшественника новым дизайном, который выполнили в стилистике прототипа SsangYong SIV-2, представленного три года назад.

Также выросли и габариты автомобиля, а его моторная гамма представлена 1,6-литровым двигателем. Этот дизельный мотор с турбиной имеет мощность 136 лошадиных сил, работая в паре с шестискоростной механикой или автоматом.

Система привода будет на переднюю или обе оси. Также в линейке двигателей будет и бензиновый 1,5-литровый двигатель, но его мощность не названа.

Официальная премьера новой генерации кроссовера запланирована на март, когда состоится автосалон в Женеве. В Южной Корее новый Actyon оценили от 22 160 000 вон или 1,3 млн рублей.