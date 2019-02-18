Бюджетный кроссовер Yema T60 представлен на официальных фото

Автомобильная марка Yema решила рассекретить внешность нового недорого кроссовера, полноценная презентация которого состоится в конце этого месяца.

Сегодня бюджетный кроссовер с названием Yema T60 представлен на официальных фото в месте с некоторыми подробностями.

В частности, производитель сообщает, что габариты новинки составят: 4 505/1 830/1 680 мм, а расстояние между осями будет 2 550 мм. Линейка двигателей новинки будет представлена двумя моторами, среди которых два 1,5-литровых агрегата.

Первый выдает 122 л.с., а второй будет оснащен турбиной и выдаст 150 л.с. В паре с силовыми установками будет работать пятискоростная механика или вариатор. Системы полного привода не будет.

Кроме этого новый Yema T60 получит богатый список оборудования, несмотря на то, что позиционируется, как бюджетный.

В списке оснащенности будет светодиодная оптика, цифровая панель приборов, колесные диски размером 17 дюймов, система старт/стоп, электронный ручной тормоз, отделка салона кожей и многое другое. Предварительный ценник кроссовера составит от 59 тысяч юаней или 580 тысяч рублей.