Эксперты Kelley Blue Book в рамках автосалона в Чикаго объявили о лучших электрокарах в номинации с названием «Стоимость 5-летнего владения».

Оказалось, что Nissan LEAF признан лучшим электромобилем по версии Kelley Blue Book. Речь идет о модели с батареей 40 кВт/ч, причем этот автомобиль становится победителем уже второй год подряд.

Как заметили специалисты, стоимость владения таким автомобилем за пять лет составляет 35 321 долларов.

Вторым после Nissan LEAF в категории оказался Kia Soul EV 2019, владением которым за пять лет обойдется владельцу в 35 767 долларов.

Ну и третье место в такой номинации оказалось за Chevrolet Bolt EV 2019 года. Данная модель обойдется владельцу в 38 156 долларов за пять лет.