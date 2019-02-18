Модель BMW 3-Series пополнит ряды подключаемых гибридов

Немецкий автопроизводитель в ближайшее пять лет выпустит 25 электрических и гибридных моделей, среди которых будет и BMW 3-Series Touring.

В интервью Auto Express топ-менеджер BMW Штефан Хорн подтвердил информацию создания гибридного универсала 3-Series.

Это будет первый в истории марки универсал с гибридной силовой установкой, причем он будет унифицирован с седаном BMW 330e.

Под капотом нового поколения 3-Series Touring установят двухлитровый турбомотор мощностью 184 л.с. и 68-сильный электрический двигатель.

Суммарная мощность гибрида будет 252 л.с., а за счет системы XtraBoost отдача электромотора будет кратковременно увеличиваться до 113 л.с.

Напомним, новое поколение седана «тройки» с гибридной силовой установкой было представлено в ноябре прошлого года. Когда выйдет гибридный универсал пока не сообщается.