Эксперты предрекли исчезновение бюджетных авто с рынка РФ

Ряд экспертов говорят о том, что в скором времени на российском рынке не останется автомобилей из бюджетного сегмента.

О том, что эксперты предрекли исчезновение бюджетных авто с рынка, пишут «Известия».

Журналисты ссылаясь на экспертов отмечают, что за последние несколько месяцев автопроизводители изменили стоимость своих автомобилей и в результате машины, которые считались одними из самых доступны уже получили ценники в миллион рублей.

Например, Лада Веста и Хэндай Солярис уже преодолели психологическую отметку в миллион рублей.

Кроме этого подорожали уже и модели марки Renault, Citroen, Hyundai, Mitsubishi, которые в зависимости от модели в январе прибавили в цене 8-100 тысяч рублей.

Специалисты считают, что рост цен продолжится и уже к концу года машины массового сегмента станут дороже до 7%, а премиальные машины прибавят в цене пять процентов.