В январе этого года американская марка на автосалоне в Детройте официально анонсировала разработку своего первого электромобиля.

Тогда были представлены первые рендеры новинки, но теперь зарубежные источники называют и данные по выходу новинки на рынок.

Как стало известно, первый электромобиль марки Cadillac выйдет через три года. Стоит отметить, что в самой компании официально никаких сроков выхода модели не называли.

Впрочем, не исключено, что действительно электрокар появится не ранее, чем через три года, ведь специалисты бренда сейчас работают над специальной платформой BEV.

Эта основа в будущем будет использоваться для всех электромобилей Cadillac в разных типах кузова.