Lamborghini Urus может получить розовый или фиолетовый цвет

В компании Lamborghini отреагировали на просьбы некоторых поклонников марки, выпустить кроссовер Lamborghini Urus в новом, ярком цвете.

В частности, предлагается выпустить кроссовер в фиолетовом или розовом цвете, а вот какой из вариантов получит Urus предложили выбрать путем голосования в социальных сетях.

Компания намерена выпустить автомобиль в новом цвете, то у него будут некоторые элементы выполненные в черном цвете.

К тому же новинку выпустят в качестве спецверсии, которая еще получит колесные диски размером 23 дюйма, кожаный салон, а также более широкие бамперы. В моторной гамме изменений не произойдет.