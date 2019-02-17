Новый минивэн Kia Carnival для Индии дебютирует в конце 2019 года

Компания Kia для рынка Южной Кореи в начале прошлого года представила обновленный минивэн Kia Carnival.

Но как оказалось, данный автомобиль намерены вывести на индийский рынок, где в своем сегменте он составит конкуренцию Toyota Innova Crysta.

Новый минивэн Kia Carnival дебютирует в конце 2019 года, а в продажу он поступит уже в 2020 году, о чем сообщают местные журналисты.

Модель получит семиместный салон, а в отличие от своего конкурента он получит немного больше габариты и более расширенный список оборудования.

Что касается моторной гаммы, то она для рынка Индии будет представлена 2,2-литровым дизельным мотором. Его мощность составит 199 л.с. при 441 Нм крутящего момента.