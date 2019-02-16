Cupra привезет в Женеву спортивный купе-кроссовер Terramar

Анонс сопровождался публикацией тизерного изображения, в сообщении к которому говорится, что Cupra привезет в Женеву спортивный купе-кроссовер с предварительным названием Terramar.

Модель будет выполнена в стилистике Seat Tarraco, а в движение ее может приводить двухлитровый двигатель с четырьмя цилиндрами, который выдаст 300 л.с. мощности.

В следующем месяце будет представлен предсерийный прототип, а в серию купе-кроссовер должен отправится в 2020 году.