Иномарки занимают 62% российского автопарка легковых машин

Российские аналитики недавно сообщали, что в автопарке России уже числится более 52 млн транспортных средств.

По состоянию на 1 января только легковых автомобилей зарегистрировано 43,5 млн единиц. В данном случае иномарки занимают 62% российского автопарка легковых автомобилей или 27 млн штук.

Больше всего среди них машин японского происхождения, которых насчитали 9,8 млн экземпляров или 22% от общего показателя иномарок.

Южнокорейских автомобилей в автопарке числится 4,9 млн штук и они являются вторыми самыми распространенными.

Еще 4,5 млн авто приходится на модели немецких автопроизводителей. Их доля составила 10 процентов. Доля американских автомобилей составляет 7,5%, французских – 5,3%, чешских – 1,9% и китайских 1,4%, сообщает «Автостат».