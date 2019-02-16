Российские аналитики недавно сообщали, что в автопарке России уже числится более 52 млн транспортных средств.
Иномарки занимают 62% российского автопарка легковых машин
16.02.2019 17:45
23 0
По состоянию на 1 января только легковых автомобилей зарегистрировано 43,5 млн единиц. В данном случае иномарки занимают 62% российского автопарка легковых автомобилей или 27 млн штук.
Больше всего среди них машин японского происхождения, которых насчитали 9,8 млн экземпляров или 22% от общего показателя иномарок.
Южнокорейских автомобилей в автопарке числится 4,9 млн штук и они являются вторыми самыми распространенными.
Еще 4,5 млн авто приходится на модели немецких автопроизводителей. Их доля составила 10 процентов. Доля американских автомобилей составляет 7,5%, французских – 5,3%, чешских – 1,9% и китайских 1,4%, сообщает «Автостат».
Комментарииcomments powered by HyperComments