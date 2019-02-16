Peugeot выпустит новый бюджетный пикап

В компании Peugeot разрабатывают новый недорогой пикап, который уже был замечен на тестировании. Между тем китайские журналисты выяснили первые подробности о новинке.

В компании Peugeot готовят к выпуску новый бюджетный пикап, который создается на платформе китайском модели Changan Shenqi F70, причем от последнего новинка будет отличаться лишь логотипом и радиаторной решеткой.

Сообщается, что моторная гамма нового пикапа, название которого пока неизвестно, будет представлена турбированными дизельными агрегатами, среди 1,9- и 2,5-литровые моторы с отдачей 150 и 129 л.с.

Система привода будет, как на заднюю, так и на обе оси. Предполагается, что на рынок Китая модель выйдет этим летом.