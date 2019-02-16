В январе продажи LADA в Евросоюзе показали минимальный рост

В январе 2019 года российская компания «АВТОВАЗ» в ЕС реализовала 375 автомобилей марки Lada. Это всего на 0,8% больше в сравнении с первым месяцем 2018 года.

Специалисты «АВТОСТАТ» отмечают, что за последние пять месяцев продажи Lada выросли впервые, причем около половины покупателей отечественных авто стали жители Западной Европы, которые за месяц купили 173 машины.

Но несмотря на это в данном регионе продажи Lada просели на 24,5%.

В «АВТОСТАТ» отметили, что спрос на бюджетные Lada в ЕС сопоставим с продажами в регионе премиальных авто марок Bentley, Lamborghini, Bugatti и Maserati.