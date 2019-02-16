5000-сильный Devel Sixteen уже распродан на два года вперед

Devel Sixteen удивляет не только своей внешностью, но также и мотором, который выдает 5000 тысяч лошадиных сил. По заявлению разработчиков, модель способна разгонятся от 0 до 100 км/ч за 1,8 сек, максимальная скорость авто составит 515 км/ч.

В Devel Motors заявляют, что желающих обладать гиперкаром Devel Sixteen очень много, но в компании очень тщательно выбирают клиентов, так как не каждый может справится с таким автомобилем.

Мотор у Devel Sixteen 12,3-литровый V16, который позаимствовали у драгстера и оптимизировали для общественных дорог.

При этом в прошлом году сообщалось, что из компании ушел технический партнер Manufattura Automobili Torino (MAT) и производитель испытывает проблемы с разработкой системы охлаждения ДВС.

Также пока в компании не знают, как удержать машину на дороге, если скорость свыше 480 км/ч.