Покупка и выбор шин

Количество марок автомобильных шин очень велико, а выпуском данных изделий занимается множество производителей. Поэтому многие автовладельцы испытывают затруднения при выборе наиболее подходящих для своей машины покрышек.

Правила выбора шин

Чтобы облегчить решение задачи по выбору и покупке автомобильных покрышек, можно воспользоваться рядом рекомендаций, приведенных ниже.

Планировать приобретение покрышек лучше всего заблаговременно – это позволит не только тщательно обдумать свой выбор, но и сэкономить достаточно ощутимые денежные суммы. Купить шины в Красноярске выгоднее всего во время межсезонья, то есть в период с мая по сентябрь либо с января по март, когда активность в шиномонтажных мастерских снижается, а в магазинах резина продается со скидками.

Стоимость шин не отражает длительность срока их службы. Даже самая дорогостоящая продукция может иметь сравнительно непродолжительный срок эксплуатации. Это обусловлено тем, что производители уделяют основное внимание характеристикам своих изделий, а не их долговечности.

При выборе шин необходимо учитывать условия, в которых эксплуатируется авто. Покрышки, предназначенные для постоянного использования на автомобилях в городских пробках, не подходят для скоростной езды на спортивной машине.

Дата изготовления. Резина обладает свойством меняться с течением времени в худшую сторону. Даже покрышки очень высокого качества с годами портятся. По этой причине лучше всего покупать недавно выпущенные изделия. Кроме того, срок годности резины в значительной мере определяется условиями, в которых она хранилась до установки на авто. Резиновые шины плохо переносят солнечное излучение, а на магазинных складах далеко не всегда обеспечиваются надлежащие условия хранения. Так что надо стараться купить изделия, которые были выпущены как можно позже.

Разновидности шин

Автомобильные покрышки классифицируются по многим критериям. Один из главных критериев – сезонность: есть шины для лета, для зимы, а также всесезонные. Летние покрышки рассчитаны на эксплуатацию при положительных температурах более пяти градусов по Цельсию. Они делятся на следующие типы:

для передвижения по пересеченной местности;

для езды по автомагистралям;

универсальные.

Зимние покрышки делятся на следующие типы:

арктические;

скандинавские шипованные;

европейские.

К выбору и покупке автомобильных шин следует подходить с максимальной ответственностью. Ведь от правильности принятого решения зависит не только комфортность передвижения, но и безопасность водителя и пассажиров.