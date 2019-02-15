Опубликовано видео разгона нового Chevrolet eCopo Camaro Electric

Разработанный на базе Camaro электрокар показал отличные результаты в заездах. В ролике показали электрический масл-кар, а точнее его выступление на трассе Auto Club Raceway в Помоне.

В первом ролике в заезде на четверть мили машина успела разогнаться до 214,67 км/ч и преодолеть отрезок за 10,02 секунды.

На следующий день соревнований результат удалось улучшить и прийти к финишной линии за 9,837 секунды. В этом случает спортивный электрокар разогнался до 215,76 км/ч.

Chevrolet eCOPO Camaro создавали совместно с командой Hancock and Lane Racing, которая уже много лет занимается выводом электрических автомобилей на дрэг-рейсинг.

В электрической версии COPO Camaro установлено два элеткромотора мощностью 710 л.с. и 813 Нм. Также в машине установлено четыре аккумуляторных блока, два из которых находится в багажнике, а остальные расположили вместо заднего дивана.

Остальное в машине от COPO Camaro с классическим ДВС. Какая емкость батарей в спортивном электрокаре не сообщается, но GM заявляют, что в электрокаре установлены батареи, работающие под напряжением 800 вольт.



