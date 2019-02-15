Британец из Lego-конструктора Porsche 911 GT3 RS собрал Lancia Stratos

Конструктор Lego является универсальным, ведь даже, если его выпустили набором это не мешает из него собрать нечто другое.

Так, житель Великобритании Эшли Уинстон из набора Lego Technic Porsche 911 GT3 RS смог сделать копию Lancia Stratos.

Другая машина была сделана исключительно из тех деталей, которые входят в набор Porsche 911 GT3 RS, а там их 2704 штук.



Lego Technic Porsche 911 GT3 RS предлагает собрать копию автомобиля в масштабе 1:18. В этой игрушке есть подвеска, тормозная система, некоторые детали мотора и даже механизм имитирующий трансмиссию PDK.

Компания Lego также выпускала набор Technic Bugatti Chiron, который уже состоит из 3599 деталей и в нем предусмотрено активное заднее крыло.