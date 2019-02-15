Конструктор Lego является универсальным, ведь даже, если его выпустили набором это не мешает из него собрать нечто другое.
Британец из Lego-конструктора Porsche 911 GT3 RS собрал Lancia Stratos
15.02.2019 17:03
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Так, житель Великобритании Эшли Уинстон из набора Lego Technic Porsche 911 GT3 RS смог сделать копию Lancia Stratos.
Другая машина была сделана исключительно из тех деталей, которые входят в набор Porsche 911 GT3 RS, а там их 2704 штук.
Lego Technic Porsche 911 GT3 RS предлагает собрать копию автомобиля в масштабе 1:18. В этой игрушке есть подвеска, тормозная система, некоторые детали мотора и даже механизм имитирующий трансмиссию PDK.
Компания Lego также выпускала набор Technic Bugatti Chiron, который уже состоит из 3599 деталей и в нем предусмотрено активное заднее крыло.
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