Тюнеры TopCar показали внедорожник Inferno на базе нового G-Class

Ателье TopCar для нового поколения Mercedes-Benz G-Class разработало боди-кит, который успешно добавляет внедорожнику агрессивности и премиальности.

Весь обвес и другие элементы созданы из кевлара и карбона. Из этих материалов был сделан даже кожух запасного колеса.

Пока TopCar показала свой Mercedes-Benz G-Class онлайн, но в Женеве его покажут общественности.

Помимо обвеса машину выкрасили в полуматовый зеленый цвет, причем цвет разрабатывали специально для выставочного экземпляра.

При заказе дополнений от TopCar будет еще предложен кастомный капот и карбоновые диффузоры.

За них тюнеры попросят 7 500 евро, тогда как остальной обвес обойдется почти в 40 тыс. евро.

Для Mercedes-Benz G-Class в TopCar также предлагает салон из крокодильей кожи и позолоченные вставки.