Новая Toyota Corolla уже доступна для заказа в России, но она предлагается только с классическим мотором, а вот гибридная версия до нас так и не добралась.
В Toyota показали на видео «самозаряжающийся гибрид» Corolla
15.02.2019 14:31
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Новая Corolla теперь доступна и с гибридной силовой установкой. В ее составе 1,8-литровый ДВС с четырьмя цилиндрами, два электродвигателя и блок аккумуляторов.
В качестве трансмиссий предлагается вариатор, а суммарная отдача установки составляет 122 л.с.
Для Toyota Corolla Hybrid предлагается три режима езды, среди которых Eco, Normal и Sport.
Запас хода будет пополняться частично и за счет системы рекуперации при торможении. В новом рекламном ролике японский автопроизводитель показал, насколько гибридная система лучше, чем даже электрокары.
Новая Toyota Corolla стала доступна для заказа за 1 173 000 рублей
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