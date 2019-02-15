В Toyota показали на видео «самозаряжающийся гибрид» Corolla

Новая Toyota Corolla уже доступна для заказа в России, но она предлагается только с классическим мотором, а вот гибридная версия до нас так и не добралась.

Новая Corolla теперь доступна и с гибридной силовой установкой. В ее составе 1,8-литровый ДВС с четырьмя цилиндрами, два электродвигателя и блок аккумуляторов.

В качестве трансмиссий предлагается вариатор, а суммарная отдача установки составляет 122 л.с.

Для Toyota Corolla Hybrid предлагается три режима езды, среди которых Eco, Normal и Sport.

Запас хода будет пополняться частично и за счет системы рекуперации при торможении. В новом рекламном ролике японский автопроизводитель показал, насколько гибридная система лучше, чем даже электрокары.