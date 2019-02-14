Mitsubishi готовит к дебюту уменьшенную копию обновленной Delica D:5

Mitsubishi вместе с Nissan для японского рынка разработали новые кей-кары, причем версия от Mitsubishi очень похожа на новый минивэн Delica D:5.

В сети появились снимки новых Mitsubishi eK Wagon и Nissan Dayz. Эти автомобили пока не показывали публике, но судя по снимкам они уже готовы к серийному производству и скоро их официально представят.

Новые Mitsubishi eK Wagon стали почти уменьшенной копией Mitsubishi Delica D:5. В кей-каре узкая головная оптика и фирменное оформление радиаторной решетки.

Под изменение также попали задние фонари, а крепление для номерного знака, теперь расположено на двери.

Стоит еще обратить внимание, что Mitsubishi подготовила кросс-версию кей-кара, в которой по периметру пластиковый черный обвес и рейлинги на крыше.

В новом Nissan Dayz полностью изменили переднюю часть и она выполнена в фирменном стиле марки. Моторы для кей-каров скорее всего останутся прежними, а это атмосферный 660 см3 двигатель мощностью 49 л.с. и его турбоверсия с 64-сильной отдачей.

Не исключено, что будут представлены версии с гибридной силовой установкой. Презентация Mitsubishi eK Wagon и Nissan Dayz должна пройти в марте.