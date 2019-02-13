Линейка N-автомобилей будет пополнятся и одной из новинок станет спортивный вариант модели i20 N.
Hyundai в 2020 году выпустит спортивный хэтчбек i20 N
13.02.2019 20:48
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Хэтчбек в версии от подразделения N Performance должен был дебютировать еще в прошлом году, но по некоторым причинам выход отложили.
Как объяснили в компании, сроки реализации проекта перенесли из-за более важных других проектов. Теперь сообщается, что Hyundai выпустит спортивный хэтчбек i20 N в 2020 году.
Предположительно такой автомобиль получит спортивную внешность, а также новое оформление салона.
К тому же хэтчбек оснастят более мощным двигателем и доработают подвеску, рулевое управление и тормозную систему.
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