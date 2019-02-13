Hyundai в 2020 году выпустит спортивный хэтчбек i20 N

Линейка N-автомобилей будет пополнятся и одной из новинок станет спортивный вариант модели i20 N.

Хэтчбек в версии от подразделения N Performance должен был дебютировать еще в прошлом году, но по некоторым причинам выход отложили.

Как объяснили в компании, сроки реализации проекта перенесли из-за более важных других проектов. Теперь сообщается, что Hyundai выпустит спортивный хэтчбек i20 N в 2020 году.

Предположительно такой автомобиль получит спортивную внешность, а также новое оформление салона.

К тому же хэтчбек оснастят более мощным двигателем и доработают подвеску, рулевое управление и тормозную систему.