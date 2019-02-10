Новинка создавалась на базе кроссовера SsangYong Rexton, но позиционируется как удешевлённый вариант последнего и продается на индийском рынке как Mahindra Alturas G4.
Бюджетный кроссовер SsangYong Rexton оказался никому не нужен
10.02.2019 11:29
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Этот внедорожник во время презентации назвали прямым конкурентом Toyota Fortuner, но как выяснилось, модель не то, что не стала главным соперником последнему, но еще и оказалась не востребованной.
Как выяснили зарубежные журналисты, за три месяца с момента приема заказов, дилерам поступило всего 1 000 заявок.
Эксперты полагают, что причина оказалось в достаточно высокой цене, так как Alturas G4 оказался на 60-90 тысяч рупий дешевле, чем Fortuner, но последний уже называют легендарным и пользуется стабильно высоким спросом.
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