Бюджетный кроссовер SsangYong Rexton оказался никому не нужен

Новинка создавалась на базе кроссовера SsangYong Rexton, но позиционируется как удешевлённый вариант последнего и продается на индийском рынке как Mahindra Alturas G4.

Этот внедорожник во время презентации назвали прямым конкурентом Toyota Fortuner, но как выяснилось, модель не то, что не стала главным соперником последнему, но еще и оказалась не востребованной.

Как выяснили зарубежные журналисты, за три месяца с момента приема заказов, дилерам поступило всего 1 000 заявок.

Эксперты полагают, что причина оказалось в достаточно высокой цене, так как Alturas G4 оказался на 60-90 тысяч рупий дешевле, чем Fortuner, но последний уже называют легендарным и пользуется стабильно высоким спросом.